نائب يدعو وزارة الداخلية لمصادرة بيض المائدة المهرب

المستقلة /- حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، من عمليات “تهريب” لبيض المائدة المستورد وإدخاله بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية، داعياً الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي لمصادرة هذا البيض ومحاسبة المتورطين بتهريبه.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، ان “هناك عمليات تهريب ودخول كميات كبيرة من بيض المائدة المستورد بطرق غير قانونية عبر المنافذ الحدودية وهو أمر مخالف لقرار مجلس النواب الذي أوجب حماية المنتج المحلية”، مبينا أن “ما يجري يستوجب وقفة جادة وسريعة من الجهات ذات العلاقة في الحكومة ووزارة الداخلية لإيقاف هذا التهريب”

وأضاف الخفاجي، أن “استمرار تهريب البيض المستورد ودخوله إلى الأسواق المحلية دون رقابة يضر بشكل مباشر بالمنتج المحلي، بالتالي فاننا امام واجب وطني وعلى الجميع في الجهات ذات العلاقة وخصوصا في الأمن الاقتصادي مصادرة هذا البيض غير القانوني اينما وجدت بالاسواق العراقية ومحاسبة المتورطين في هذا الأمر”.

وتابع الخفاجي، أن “هذه الإعمال هي فساد وواضح وعلينا محاربته كونه استهداف لقوت المواطن والاقتصاد المحلي”.