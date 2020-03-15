نائب يدعو لمعالجة اكتضاض السجون وحماية السجناء من كورونا

(المستقلة).. دعا القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عادل خميس المحلاوي الحكومة الى معالجة الاكتضاض في السجون وحماية السجناء من فايروس كورونا.

وقال المحلاوي، اليوم الاحد، مع الوتيرة البطيئة التي تتم فيها محاولات احتواء فيروس كورونا، والأعداد الكبيرة من الاصابات التي يُعلن عنها على امتداد الكرة الارضية تضع المسؤولين في العراق جميعهم أمام مسؤولية التزام أقصى درجات الوعي، والتقيّد بالحد الاقصى من إجراءات الوقاية ، باعتبارها السبيل الوحيد المُتاح أمامهم لرد هذا الخطر عن شعبهم.

ونوه الى ضعف الاجراءات الحكومية للتصدي للوباء و”خير دليل على ذلك تصريح وزير الصحة امس بأن الحكومة لم تخصص المبالغ المالية للتصدي للوباء والقى باللوم على وزارة المالية وهناك محاولات تهرب من المسؤولية”.

وشدد على “ان انتشار الوباء بشكل متزايد يستدعي تكاتف الجميع ووقوفهم صفا واحدا حتى تزول هذه الغمة ويزول الخطر من خلال اجراءات فاعلة نضمن بها الوقاية من المرض”.

واشار المحلاوي الى وجود “مشكلة كبيرةغائبة عن الرأي العام تتمثل بوجود عشرات الالاف من السجناء والموقوفين والمحجوزين موجودين في السجون واماكن الحجز المكتضة”، مبينا أن الكثير من هؤلاء ” ابرياء وبعضهم لم يكتمل التحقيق معهم في ظل ظروف صحية سيئة جدا بسبب الاكتضاض الشديد للسجناء في السجون والمعتقلات فضلا عن فقدانها للمقومات الصحية الاساسية”.

واوضح أن “هذا مؤشر من تقارير المنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية، مما ينذر بكارثة اذا تعرضوا لنقل الوباء وهو امر محتمل جدا” ، وطالب الحكومة ان تفكر بشكل فوري ” بأجراءات احترازية تضمن التخفيف من اكتضاظ السجون وايجاد معالجات فاعلة تتناسب مع الازمة الصحية الحالية كونهم بالنتيجة مواطنين عراقيين لهم حقوق علينا تتطلب المسؤولية الوطنية والشرعية الحفاظ على ارواحهم”.

واقترح على الحكومة والقضاء “اطلاق سراحهم مؤقتا ممن تجيز قضاياهم التكييف القانوني للكفالة أو الغرامة الماليةحسب القانون او اي اجراءات او مقترحات مناسبة تساهم في ايجاد حل ناجع لهم ويتم ذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الانسان والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية”.