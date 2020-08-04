نائب يدعو لتقريب موعد الانتخابات لتجنب حرارة الصيف والامتحانات العامة

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، على اهمية تقديم موعد الانتخابات الى وقت اقرب من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان التغيير من شأنه ابعاد موعد الانتخابات عن حرارة الصيف والامتحانات العامة.

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “الانتخابات المبكرة اصبحت مطلبا جماهيريا للشعب العراقي، اضافة الى كونها مطلبا سياسيا، ورؤية الحكومة بتحديد موعد الانتخابات في حزيران المقبل عليها ملاحظات كثيرة وخاصة ان موعدها يتزامن معه ارتفاع درجة الحرارة والامتحانات العامة”.

وأضاف ان “الانتخابات يجب ان يسبقها اكمال قوانين الانتخابات وهيكلية المفوضية وقانون المحكمة الاتحادية، اذ نسعى لتوفير الظروف المناسبة لاجرائها في الوقت المناسب”.

وبين ان “بعض الاطراف تحاول ابعاد الانتخابات وتأجيلها الى موعد اخر وهذا مانحذر منه”، لافتا الى ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تدخل وزارة الداخلية لتأمين المراكز الانتخابية إضافة الى المالية لتوفير السيولة اللازمة للمفوضية لانجاز تحضيراتها إضافة الى الحاجة لتحديث بطاقات الناخبين”.