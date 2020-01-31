نائب يدعو الى إطلاق حوار وطني لإعادة مفهوم السيادة

(المستقلة)/علي النصرالله/.. دعا النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، الى إطلاق حوار وطني على مستوى مراكز البحوث والدراسات والنخب الثقافية عبر منابر الاعلام والساحات الأكاديمية وميادين التظاهرات لإعادة تعريف مفهوم السيادة طبقاً لطبيعة العراق وتأثيرات دول الطوق الإقليمي عليه .

وقال الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة )، اليوم الجمعة، إن ” ما شهده العراق من لحظة انطلاق التظاهرات ولحد هذه اللحظة الراهنة من مختلف التحديات العاصفة والأزمات التي هددت وجود الدولة تلزمنا جميعاً بضرورة اعتماد رؤية ، العراق دولة عازلة لأي صراع، و حاجزة لأي شد إقليمي يجعل من العراق مقره او ممره دولة جسرية وصراع المضادات “.

وأضاف إن “الحل يكون بتكريس واعتماد سياسة الحياد والفصل بين أي تداخل يكون العراق ضحيته المباشرة “.