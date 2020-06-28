نائب يدعو الكاظمي للتعامل مع الفصائل المسلحة بمنطق التحرير واخراجهم من الأرض

المستقلة .. دعا النائب عن محافظة الانبار، عبد الله الخربيط، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى التعامل مع الفصائل المسلحة بمنطق التحرير واخراجهم من الأرض.

وقال الخربيط في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , إن “ما فعله الكاظمي صحيح وواجب لأن العراق يعاني ضعف الدولة مقابل قوة اللادولة وبالتالي فإن المجتمع الدولي بات يقترب من تصنيف العراق كدولة فاشلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لحفظ هيبة الدولة واستعادتها زمام المبادرة”.

وأضاف الخربيط أن “من المعيب على دولة بحجم العراق أن تكون الجهات الأخرى من قوى اللادولة أينما وجدت أقوى من الدولة”، مبيناً ان “الكاظمي مجبر على إثبات وحدة وقوة العراق كدولة وإلا لا يمكن أن يكون هناك عراق حقيقي يرتجى”.

ودعا الخربيط إلى “التعامل مع كل هذه القوى والجهات بمنطق التحرير وهو إخراجهم ومسك الأرض بمعنى إخراج الحزب المسيطر على الجمارك وطرده واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطرافه التي تتحكم بهذا المفصل المهم وهكذا مع بقية المفاصل والمؤسسات”.