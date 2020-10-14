نائب يدعو الحشد الشعبي الى مقاضاة هوشيار زيباري

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا النائب عن تحالف الفتح النيابية حامد الموسوي ، اليوم الاربعاء، هيئة الحشد الشعبي والادعاء العام الى اتخاذ الطرق القانونية ضد تصريحات وزير المالية الاسبق هوشيار زيباري المسيئة بخصوص اتهام الحشد الشعبي في استهداف اربيل مؤخرا كون الاقليم قريب من الولايات المتحدة .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) نستنكر “هذه التصريحات ، ويجب وضع حد لكل من يسيء الى من حفظ هيبة الوطن وكرامته” .

وكان وزير المالية الاسبق هوشيار زيباري قد ظهر في مقابلة تلفزيونية ، قال فيها إن “استهداف اربيل سببه اعتبار الفصائل أن الاقليم قريب من الولايات المتحدة وان الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الإرهابي على حد قوله “.

يذكر إن” شجارا اندلع داخل قاعة مجلس النواب بين نواب من القوى السياسية الشيعية ، والقوى الكردية بسبب تصريحات هوشيار زيباري الاخيرة , فيما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من زيباري الاعتذار على خلفية تصريحات وصفها بالمسيئة تجاه الحشد الشعبي و بدوره وتضحياته “.