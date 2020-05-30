نائب يدعو التجارة لبيان أسباب عدم توزيع مفردات التموينية للأشهر الثلاثة الماضية

( المستقلة)…. دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي وزارة التجارة لبيان اسباب عدم توزيع مفردات الحصة الغذائية ضمنالبطاقة التموينية للاشهر الثلاثة الماضية رغم ان البلد يعيش حالة استثنائية وتشديد بالاجراءات الوقائية التي اثرت بشكل مباشر على قوت المواطن ومصدر رزقه.

وقال الدهلكي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “وزارة التجارة وللاسف الشديد لم تكن ضمن مستوىالتحدي وخطورة الموقف، حيث انها تلكأت كثيرا في قضية توفير مفردات البطاقة التموينية “، مبينا ان “البلد يعيشظروف استثنائية صعبة في ظل الازمة الاقتصادية واجراءات حظر التجوال بسبب وباء كورونا، والتي تسببت بمجملهافي صعوبات العيش لملايين المواطنين في محافظات العراق المختلفة، وكان الاجدر بالمؤسسات الحكومية توفير ابسطمقومات الحياة البسيطة وما يحتاجه المواطن للعيش مقابل تطبيق الاجراءات والعقوبات عليه وفرض الغرامات وغيرهامن الاساليب“.

وأضاف، ان “الوضع خطير جدا وفي حال ارادت الحكومة من المواطن الاستماع لها ولتوجيهاتها في ما يخص اجراءاتالوقاية، فعليها ان تكون على قدر المسؤولية وان توفر له سبل العيش وابسطها مفردات البطاقة التموينية، التي هيبالاصل مخجلة ولا نجد لها وصف او معنى في عدد موادها وكميتها“.

فيما داعيا الوزارة “لبيان الاسباب الحقيقية لهذاالتلكؤ وبحال عدم المقدرة على توفير المواد الغذائية تحت اعذار واهية فمن الممكن توزيع مبالغها على المواطنين عبرالوكلاء كاضعف الايمان ليستطيعوا شراء المواد الاساسية للمعيشة“.( النهاية)