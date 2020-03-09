نائب يحمّل عادل عبد المهدي مسؤولية هدر ثروات العراق لصالح كردستان

المستقلة ..اكد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، ان تصريحات وزير الطاقة الامريكي دان بروليت بخصوص تصدير النفط من اقليم كردستان يثير تساؤلات كثيرة بهذا الشأن ، فيما حمّل رئيس الوزراء المستقيل مسؤولية المجاملات السياسية وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح كردستان وعدم تسديد مبالغ التصدير للحكومة الاتحادية.

وقال المحمداوي في بيان تلقته المستقلة، إن “تصريحات وزير الطاقة الامريكي دان بروليت كشفت حقيقة كميات النفط التي يتم تصديرها من اقليم كردستان والذي اشار فيها الى تفوق كردستان على ليبيا في تصدير النفط واذا علمنا ان كميات التصدير بلغت حوالي 1.3 مليون برميل يوميا فان الاقليم يصدر اكثر من هذا الرقم ، فيما يتم التفاوض مع بغداد على 250 الف برميل نفط فقط”.

واضاف “نحمل رئيس الوزراء المستقيل التفريط وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح اقليم كردستان بطريقة توزيع الثروات بشكل غير عادل استنادا الى مجاملات سياسية واستمرار حكومته صرف مبلغ 452 مليار دينار شهريا للاقليم فيما لم تسدد ادارة النفط في الاقليم مبالغ تصدير 250 الف برميل من النفط في العام ٢٠١٩ ولغاية الان”.

ودعا المحمداوي “اللجنة المالية في مجلس النواب بان تأخذ دورها للتصدي لهذا الموضوع لاسيما مع انخفاض اسعار النفط العالمية بعد ازمة فايروس كورونا”.