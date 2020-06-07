نائب يحمل  المالية تأخير رواتب المتعينين الجدد على ملاك التربية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. حمل النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الاحد ، وزارة التربية المسؤولية القانونية والدستورية في تأخير اطلاق رواتب المتعينين الجدد على ملاكات التربية “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعينين الجدد للشهر السادس على التوالي لم يستلموا الرواتب “.

وأوضح إن “أغلب كوادر التربية قضى سنوات يحاضر في المدارس مجانا وخدموا التربية دون أي مقابل “.

وأضاف إن “درجات الحذف والاستحداث التي تعينوا عليها هي لسنة 2016 ، وأن التخصيص المالي موجود لسنة 2019 “.

ودعا الموسوي وزارة التربية “أطلاق الرواتب للمتعينين الجدد ، كون البلد يمر بظروف صحية صعبة ، وأن حياة العوائل على المحك لانعدام الأعمال بسبب الحظر الصحي المفروض “.

يذكر ان وزارة المالية ارجعت سبب التأخير بصرف رواتب المتعينين الجدد الى تأخر مديريات التربية بتزويدها بالبيانات اللازمة لعام 2019، إضافة الى عدم إقرار الموازنة المالية 2020.