نائب يحذر وزير الصحة من زيارة محافظة ذي قار خشية الاعتداء عليه

المستقلة … اكد النائب ستار الجابري ، ان وزير الصحة حسن التميمي، تلقى تحذيراً من خلية الازمة في محافظة ذي من زيارة المحافظة خشية تعرضه الى اعتداء.

وقال الجابري في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “رسائل وصلت إلى وزير الصحة من قبل بعض أعضاء خلية الأزمة في ذي قار، تحذره من زيارة المحافظة خشية تعرضه إلى اعتداء”.

يذكر ان محافظة ذي قار ولاسيما مستشفى الحسين في مدينة الناصرية، يشهد وضعاً مأساوياً بسبب النقص في كميات الاوكسجين وارتفاع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا.