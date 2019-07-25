نائب يتهم محامي بالاساءة وسوء الادب بسبب موقفه من قانون الانتخابات

(المستقلة).. اتهم النائب عمار طعمة المحامي طارق حرب بالإساءة و”سوء الأدب” في دفاعه عن رؤى الكتل المتنفذة .

وقال بيان عن المكتب الاعلامي للنائب عمار طعمة تلقت (المستقلة) نسخة منه “لم نستغرب كثيراً من إساءة وسوء أدب طارق حرب لنا وهو يدافع عن رؤى ومناهج الكتل المتنفذة الحاكمة للمشهد السياسي منذ اكثر من (١٥) سنة”.

و اشار الى ان حرب “يبرر مواقفه بالدفاع عن تشريع سانت ليغو المعدل ( ١،٩) بأساليب واهية واضحة الخطأ، ويردد اكاذيب وادعاءات معلومة البطلان”.

واضاف “لايخفى علينا تقلب مواقفه وتبدلها من أقصى اليمين الى أقصى الشمال وماهي اسباب ودوافع تلك التقلبات”.

وذكر البيان ان من المفارقات ان يكون طارق حرب نفسه “كان يدافع ويروج للنظام الانتخابي الذي طالبنا به والمعتمد على توزيع المقاعد وفق الاعلى أصواتا ومما ذكره في حينها بالدفاع عن هذا النظام الانتخابي ان من يحصل على اعلى الاصوات احق بالمقعد من غيره مثلما ان طالب الإعدادية الحاصل على المعدل الاعلى احق بالقبول في كلية الطب”.

وتابع “هكذا تتبدل مواقف حرب وامثاله وتميل اراؤه مع رغبات المتنفذين والسبب واضح ومعروف واللبيب تكفيه الإشارة”.

ووصف البيان حرب بأنه “الطفيلي الذي يعتاش على فتات موائد سحت المتنفذين ويصوغ المواقف ويرتب الاحتجاج وفق هوى ورغبة من يملك المال والنفوذ السياسي”.