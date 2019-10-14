نائب يتهم عبد المهدي ووزيري الداخلية والدفاع بالتستر على جريمة قتل المتظاهرين

المستقلة /- اكد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، ان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري ووزير الدفاع نجاح الشمري، متهمون بالتستر على جريمة قتل المتظاهرين.

وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إنه “هل من المعقول بتواجد هذه الأجهزة الأمنية في العراق من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والامن الوطني والحشد الشعبي، انها لم تتمكن من تحديد القناص الذي قتل أكثر من 150 متظاهراً و6 الاف جريح؟”.

وأوضح بالقول، “هذا لا يسمى سوى تواطئ وتقصير، واليوم حين يقول القائد العام للقوات المسلحة او ووزير الداخلية او وزير الدفاع، بانه لا يعرف من قتل المتظاهرين، هذا يحاسب بموجب القضاء العراقي بتهمة التستر على جريمة”.

وأضاف أن “الحكومة متهمة بجريمة قتل أبرياء وكل من قال ان المتظاهرين متآمرين، فإن مرجعية النجف وضعت حداً لهم بوصفها للمتظاهرين بأنهم أبنائهم”.