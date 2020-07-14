نائب يتقدم بشكوى رسمية للنائب العام بحق هيئة الاعلام والاتصالات

(المستقلة).. سلم النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ، والنائب برهان المعموري رئيس الادعاء العام شكوى رسمية ضد هيئة الاعلام والاتصالات التي ذهبت الى تجديد رخصة شركات الهاتف النقال في مخالفة واضحة وصريحة.

وقال الربيعي ان هذه العقود اذا مرت ستسبب بخسائر للعراق تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن ان تلك الشركات مطلوبة ما يقارب المليار دولار للدولة وكان الأجدر بهيئة الاعلام والاتصالات والحكومة مطالبة تلك الشركات بتسديد الأموال قبل تجديد تلك العقود .

واثنى الربيعي لدى لقائه القاضي موفق العبيدي رئيس الادعاء العام على الجهود الاستثنائية التي بذلت من القضاء في متابعة ملفات الفساد رغم كل المعوقات التي تواجه السلطة القضائية.

فيما اثنى العبيدي بدوره على هذا الدعم الذي سيعزز من موقف السلطة القضائية واستقلاليتها بعدم التأثر بالضغط السياسي .