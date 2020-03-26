نائب يؤكد ضرورة الاسراع بتخفيف الاكتضاض في السجون وتفعيل قانون العفو

(المستقلة).. دعا النائب عادل خميس المحلاوي الرئاسات الثلاثة ، الاسراع بتفعيل قانون العفو العام وتوسيع مخرجاته والتعجيل بإجراءات تنفيذه وبما يضمن اطلاق سراح الابرياء والذين يشكلون في اقل تقدير ٧٠٪ كحد ادنى من السجناء وخصوصا الذين لم يكتمل ثبوت التهم والأدلة عليهم ولم يصدر حكم بهم.

وقال المحلاوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان دعوته تأتي ” تماشيا مع السياسة المتبعة من خلية الازمة الوزارية لمواجهة وباء كورونا للتخفيف من التجمعات البشرية وتعاملا مع الخطر المحدق بالسجناء”.

واشار الى ضرورة “الانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في القانون العراقي ، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بكفالة شخصية اوعقارية لمنع حدوث كارثة محدقة تفتك بالسجناء ولتقليل فرصة تحول السجون إلى بؤر لفيروس كورونا المستجد ومن باب الضرورات تبيح المحظورات”.

واشار الى أن العفو يجب ان “لا يشمل ..الارهابيين والقتلة وسراق المال العام كوننا ليس بصددهم”، منوها الى أن هناك “العشرات من السجناء ابرياء”.

وابدى المحلاوي استعداده لتكفل الابرياء من السجناء “واتحمل كل التبعات القانونية لذلك كوني اساهم في حفظ انفس بريئة وهو ما يفرضة علينا ديننا الحنيف”.

وحمل الحكومة واصحاب القرار مسؤولية ” التأخير في ايجاد حلول لاطلاق سراح السجناء الابرياء والبقاء في موقف المتفرج”، واصفا ذلك بأنه “جريمة” .

كما حملهم مسؤولية “النتائج المترتبة على ذلك ونعدها جريمة ابادة جماعية مقصودة وبما يعرضهم للمساءلة القانونية مستقبلا” .

كما طالب “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية” بنقل السجناء من سجن الحوت في الناصرية الى سجن ابو غريب “كأجراء فوري والبدء بهذا المقترح من يوم غد”، مبينا أن سجن الحوت ” مكتظ جدا في السجناء وافتقاره للشروط الصحية والطبية والإنسانية”.

واقترح “توزيع عدد من السجناء الاخرين كلا حسب محافظته وبما يضمن التخفيف من الاكتظاظ البشري الموجود حاليا في سجن الحوت والسجون الاخرى”، مشددا على أن هذا الامر “لايتحمل التاخير”.

وطالب المحلاوي خلية الازمة الوزارية “ارسال فريق فوري لتهيأة سجن ابو غريب لاستقبال السجناء من السجون المكتظه بمده لاتتجاوز ٧٢ ساعه ليكون جاهزا من كل النواحي”، مشيرا الى أنه “يحتاج الى ترميمات بسيطه جدا لاتحتاج الى وقت وتكاليف مالية”.