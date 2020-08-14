نائب  يؤكد: الخلافات بشأن قانون الانتخابات  المبكرة مصلحية حزبية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد عضو تحالف الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، اليوم الجمعة ، إن ” بعض الكتل  النيابية تريد تعديل قانون  الانتخابات لضمان البقاء، والخلافات بشأن قانون الانتخابات المبكرة  هي خلافات مصلحية حزبية .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الجدل بشأن الدوائر  الانتخابية سيحسم عبر المباحثات “، مبينا إن ” الكتل النيابية ناقشت الدوائر الانتخابية بالتفصيل الممل، ولدينا  تخوف من تسويف تعديل الدوائر الانتخابية “.

وأوضح إن “هناك قوى تعلن الرغبة في التعديل وتخفي نية العرقلة “.

وأشار الى إن ” اجراء الانتخابات ليس سهلا كما يعتقده الكاظمي ، وكما أن الانتخابات تكتنفها التعقيدات وإطلاق المواعيد لن ينفع “.

وذكر الموسوي إن ” أكثر من 80 قضاء وناحية أمرهم غير محسوم في الانتخابات  لحد الان ، وهناك من يريد تحويل الدوائر الانتخابية لمصلحته السياسية  “.

 

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