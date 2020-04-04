نائب: وزارة الكهرباء مستمرة بجباية الفواتير ويجب ايقاف هذه المهزلة

( المستقلة) …. انتقد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي إجراءات وزارة الكهرباء في استمرار جباية فواتير الكهرباء، فيمادعا الى ايقاف هذه المهزلة.

وقال الدهلكي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ان “هنالك شكاوى وصلت الينا من مواطنين بمناطق متفرقة منمحافظة ديالى، حول استمرار وزارة الكهرباء بجباية فواتير الكهرباء من المواطنين“، مبينا انه “بعد الاتصال ب‍وزارةالكهرباء لمعرفة اسباب هذا الاجراء بالمحافظة تبين لدينا انه لا يشمل ديالى فقط بل هو اجراء ما زال مستمرا بالوزارة فيكل المحافظات من خلال استمرار استيفاء الاجور، رغم قرارات خلية الازمة بايقاف كل اجراءات استيفاء بدلات الايجار اوالديون من المواطنين خلال هذه الفترة“.

واضاف الدهلكي انه “في ظل حظر التجوال وانقطاع ارزاق المواطنين، ودخول كل دول العالم بنفير عام لاحتواء الوباءوتوفير حاجات المواطنين اليومية لحين انجلاء الازمة، نجد وزارة الكهرباء تعيش في كوكبها الزمردي ولا تعي حجممأساة المواطنين من خلال هكذا اجراءات اقل مايمكن وصفها به بانها استفزازية للمواطن البسيط“، داعيا الوزارة ورئاسةالوزراء الى “ايقاف هذه المهزلة ووضع الخطط لتقليل اعباء المواطنين بدل التحالف مع كورونا ضد المواطن البسيط وقتلهبالمرض او الجوع“.( النهاية)