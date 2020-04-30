نائب : وجود عمليات فساد كبرى يقوم بها وزراء في الحكومة المستقيلة

المستقلة ..كشفت عضو مجلس النواب، اقبال عبد الحسين، عن وجود عمليات فساد كبرى يقوم بها وزراء في الحكومة المستقيلة وانتهاز الفرصة لاستثمار أكبر عدد من الاموال لصالحهم قبل احالتهم على التقاعد بتشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف.

وقالت عبد الحسين في بيان تلقته “المستقلة اليوم الخميس ، ان “غالبية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استغلوا الوضع الصحي بتفاقم ازمة “كورونا” والاقتصادي بانخفاض اسعار النفط عالميا للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت بإبرام عقود مباشرة مشبوهة والغاء عقود ابرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها ناهيك عن عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات”.

وبينت عبد الحسين ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وفي حال تمرير حكومته يجب أن يصدر اوامر بمنع سفر جميع الوزراء لحين التأكد من سلامة موقفهم المالي”.

واشادت عضو مجلس النواب بـ”عمل عدد من الوزراء الذين وافقوا على تحمل المسؤولية كاملة لحين تحسن الاوضاع وزوال الازمة، مما يؤكد على وطنيتهم العالية وتفانيهم في العمل من اجل الحفاظ على سمعة البلد”.