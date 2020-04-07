نائب : هنالك شريحة معلقة غير محسوبة على الموظفين ولا المتقاعدين ظروفهم المعيشية صعبة جداً

( المستقلة)… دعا النائب رعد الدهلكي وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة إلى إيجاد حل لآلاف المتقاعدين ممن تماحالتهم على التقاعد في بداية العام الحالي، ولم تستكمل معاملاتهم التقاعدية بسبب التريث الذي حصل نتيجة سعيالبرلمان لاجراء استثناءات لبعض الشرائح.

وقال الدهلكي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “هنالك عدد كبير من الموظفين، ممن تم احالتهم الىالتقاعد في بداية العام الحالي وفق تعديلات قانون التقاعد الجديد“، مبينا ان “مجلس النواب سبق له وتدارس صيغةتعديل القانون لاستثناء بعض الشرائح للحاجة لها لكنه لم يمضي داخل قبة البرلمان بسبب الخلافات السياسية من جهةوبسبب الحظر الذي فرض بسبب كورونا “.

واضاف ان “اولئك المتقاعدين تم ايقاف معاملاتهم في هيئة التقاعد والوزارات التابعين لها، بانتظار الاستثناء الذي لميحصل ثم تبع هذا الامر انتشار وباء كورونا ما تسبب بعرقلة تحريك تلك المعاملات“.

وأشار الدهلكي الى ان “تلك الشريحة أصبحت اليوم معلقة وليست محسوبة لا على الموظفين ولا على المتقاعدين ولم يتم صرف اي مستحقات مالية لهم منذبداية العام الجاري ما جعل ظروفهم المعيشية صعبة جداً خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها بهذهالمرحلة“. ( النهاية)