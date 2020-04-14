نائب : من المعيب جدا ان يتم تطبيق مبدأ دكتاتورية الديمقراطية مع “تهميش واستبعاد” للاقليات

( المستقلة)… قال النائب حنين القدو عن تحالف “الفتح” ان تفاهمات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تخوضها المكونات الرئيسية الكبيرة في البلاد مع “تهميش واستبعاد” للاقليات.

وقال القدو في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء اليوم ان “المناقشات التي تجري الان بين الكتل السياسية لتقاسم المناصب في السلطة التنفيذية تقوم بها الكتل والقوى السياسية الكبيرة من حيث عدد المقاعد التي تملكها في السلطة التشريعية”.

واضاف “اما ممثلي المكونات العراقية الصغيرة فهم مهمشون تماما مستبعدون من اية مشاورات ومناقشات في تشكيلة الحكومة التي من المفروض ان تكون حكومة لكل العراقيين وليس للمكونات الكبيرة واحزاب السلطة بالرغم من ان المكونات الصغيرة تملك من الارث الحضاري والتاريخ الناصع والكفاءات التي قد لاتملكها اكثر القوى السياسية”.

وتابع القدو انه “من المعيب جدا ان يتم تطبيق مبدأ دكتاتورية الديمقراطية على الحلقات الضعيفة في المجتمع العراقي فيجب ان يكون لهذه المكونات مدخلات حقيقية تتعلق بموضوع العراق ويجب أن يكون لهم دور في بناء وصيانة السياسات الوطنية وصياغة الاهداف التي تحقق طموحات كل العراقيين بغض النظر عن حجم هذه المكونات من حيث العدد”. ( النهاية)