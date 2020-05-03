نائب منهم : الكورد مؤيدون للكاظمي وسيصوتون بنعم للحكومة التي سيقدمها

( المستقلة)… أعلنت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، الأحد، التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن الكتلة ريبوار كريم إن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي شخصية مقبولة ويحظى بالوقت ذاته بالعلاقات الواسعة ويعمل على تشكيل حكومته وفق المدة الدستورية التي منحت له”.

وأضاف أن “الكورد مؤيدون للكاظمي وسيصوتون بنعم للحكومة التي سيقدمها إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة للحكومة”.

وبشان مرشح للوزارة المالية، بين كريم، أن “المباحثات والحوارات ما تزال مستمرة لحسم مرشح الوزارة وتقديمها مع الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب”.

وللكتل الكوردية مجتمعة 58 مقعداً في مجلس النواب العراقي.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة، إلا أن حظوظه في ظل معارضة متصاعدة تبدو صعبة.( النهاية)‎