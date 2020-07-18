نائب : ملف فساد المنافذ الحدودية  واحدا من ٤٢ ملفا كبيرا 

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن ” ملف فساد المنافذ الحدودية يعد واحدا من ٤٢ ملفا كبيرا يستنزف واردات الدولة ، والمتورطين فيه هم بعض الجهات المسلحة وبعض المتنفذين الكبار والسيطرة على تلك المنافذ صعبة جدا “.

وقال المسعودي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، إن “جميع المنافذ الحدودية الاربعة ، البرية، والمطارات، والبحرية، والكيبل الضوئي ، فيها فساد كبير جدا والمتورطين فيه هم من بعض الموظفين الصغار والكبار ، وبعض الجهات المسلحة، وبعض المتنفذين الكبار، وبالتالي من الصعوبة جدا السيطرة على تلك المنافذ “.

وأوضح إن “الحل في محاربة الفساد في المنافذ ، لا يتعلق بتغيير بعض المدراء والموظفين ، بل وضع آلية عمل رصينة تعتمد على الحوكمة الالكترونية في جباية الأموال ، وتحديد ساعات العمل في المنافذ ، والغاء الشفت الليلي، ووضع كاميرات مرتبطة بالمركز للسيطرة على تلك المنافذ”.

وأشار الى إن “ملف المنافذ واحد من ٤٢ ملف فساد كبير حددها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، وبالتالي فإن عملية الإصلاح طويلة وصعبة على الحكومة الحالية وعلى رئيسها مصطفى الكاظمي “.