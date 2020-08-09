نائب مسيحي : زيارة الكاظمي لواشنطن خطوة جيدة اذا كانت لدعم الاقتصاد

المستقلة /- اكد النائب المسيحي اسوان الكلداني :” ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن ..خطوة جيدة اذا كانت مبنية على اساس دعم الاقتصاد والاستثمار .

وقال الكلداني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، نحن بالتاكيد ندعم الزيارة ونعدها خطوة جيدة ، اذا كانت مبنية على اساس دعم الاقتصاد والاستثمار والتعاون للقضاء على وباء كورونا والاتفاق بين البلدين على امور تخدم الشعب ووضع آلية لتطبيق قرار البرلمان اخراج القوات الامريكية من البلاد “.

واضاف النائب عن تحالف /الفتح/ :” ان الجميع يطمح لعلاقة جيدة بين البلدين ، لكن بشرط احترام السيادة واحترام الحكومة والشعب وحل المشاكل العالقة بطريقة ترضي الجميع “.

ومن المقرر ان يبدأ الكاظمي زيارة لواشنطن نهاية الاسبوع المقبل.