نائب مسيحي : الموازنة تضمنت فرض ضريبة 200% على الكحول ولا تخدم الشعب

(المستقلة)… اكدت كتلة الوركاء النيابية ان الموازنة تضمنت فرض ضريبة 200% على المشروبات الكحولية، فيما اشارت الى ان هذه الموازنة لا تخدم الشعب.

وقال رئيس الكتلة جوزيف صليوا في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته (المستقلة)… انه “كان لدينا ملاحظات حول الضرائب التي ستفرض على الاكل والخضروات والمرطبات ضمن قانون الموازنة لعام 2018”.

واضاف ان “هناك ضريبة 200% على المشروبات الكحولية و30% على المرطبات”، مشيرا الى ان “هذه الموازنة لا تخدم الشعب العراقي وانما تؤثر على حياتهم من الجانب الاقتصادي”.

كما صوت مجلس النواب، السبت، على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما رفع جلسته الى الاثنين المقبل.

وقال مصدر برلماني ان “مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

واضاف ، ان “البرلمان قرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل”.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة اليوم على قانون الموازنة العامة لعام 2018. (النهاية)