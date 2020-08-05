نائب مستقل يشكك باجراءات رئيس الوزراء اتجاه المنافذ الحدودية

المستقلة /- شكك النائب المستقل باسم الخشان، باجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية ، مؤكدا ان تلك الاجراءات لم تحقق غرضها المطلوب ولم تقض على عمليات التهريب ولم تغيير من الطواقم والادارات الممسكة بالمنافذ.

وقال الخشان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “اجراءات الكاظمي وتحركاته باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغرض المطلوب لها، وبالتالي فهي تحركات غير منتجة من قبل الحكومة”.

واضاف ان “الكاظمي ينبغي عليه ان يتخذ اجراءات ادارية تتعلق باستبدال الادارات والطواقم العاملة في المنافذ الحدودية للتخلص من الاطراف التي تتعاون مع الفاسدين والمهربين من المنافذ”.

وبين ان “الكاظمي لم يتخذ الاجراءات المذكورة، كونه سيثير حفيظة بعض الاحزاب، وبالتالي فأنه ابتعد عن الصدام مع الطبقة السياسية واتخذ اجراءات غير منتجة في المنافذ الحدودية”.