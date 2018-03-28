نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي يزور العراق

(المستقلة).. اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن سفر النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية السفيرة تينا كايداناو إلى تركيا والعراق من 28 آذار/مارس حتى 3 نيسان/أبريل.

وقال بيان عن الخارجية الامريكية ان (كايداناو) ستجتمع في بغداد بمسؤولين حكوميين عراقيين لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وبرامج المساعدة الأمنية الأمريكية التي يشرف عليها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية.

واشار الى ان هذه البرامج تعكس الالتزام الامريكي “المستمر بمساعدة العراق على تحسين أمنه، والحفاظ على سيادته، ومواصلة القتال ضد ما تبقى من إرهابيي داعش”.

واضاف في الوقت عينه دعم التطوير طويل الأمد لقوات الأمن العراقية الحديثة والمهنية والخاضعة للمساءلة والقادرة على الدفاع عن العراق وحدوده”.