نائب متهم بعمليات غسيل اموال يطالب بفصل السياسة عن الاقتصاد

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب والمتهم بعمليات غسيل اموال وتهريب العملة الصعبة الى ايران ، آراس حبيب كريم، ان التداخل بين ملفي السياسة والاقتصاد جعلنا ننتج المزيد من العاطلين عن العمل.

وقال حبيب في بيان صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الجمعة ، “ما لم نفصل ملفي السياسة والاقتصاد عن بعضهما فلن نحقق اي تقدم فيهما مبينا ان تداخل الملفين ان كان بالنفط أو الهاتف النقال أو الاتصالات أو العقارات أو المنافذ أو الاستثمار في كل القطاعات عطل الحياة وجعلنا نحجز مراتب متقدمة في الفساد ومتأخرة في النمو وخط الفقر”.

واضاف ان “ربط الملفين مع بعضهما اعاق قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ البرامج والمناهج الوزارية”.

وتابع “بالنتيجة هذا التداخل جعلنا ننتج المزيد من العاطلين عن العمل الباحثين عن فرص تعيين لان إشكالية العلاقة بين ما هو سياسي واقتصادي عطل إمكانية توفير فرص عمل للناس”.