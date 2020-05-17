نائب : مؤامرة “كبيرة” تعرقل إكمال مصفى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي ، هناك “مؤامرة كبيرة لعرقلة إكمال مصفى كربلاء النفطي “.

وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، اليوم الاحد ، استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب المادة 61- ثانيا وسابعاً / من الدستور العراقي ومواد النظام الداخلي ذات الصلة (50,51) من خلال متابعتنا للمشاريع الاستثمارية في وزارة النفط ، تبين وجود فساد مالي وأداري في مصفى كربلاء النفطي “.

وأشار الى إن “تلك الخسائر تبلغ 13 مليار دولار “.

وطالب الموسوي وزارة النفط والجهات المعنية بالتحقيق والاسراع في محاسبة المقصرين ، إضافة الى “إيجاد الحلول لهذا المشروع الاستراتيجي للعراق وكربلاء خاصة “.