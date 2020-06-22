نائب : لا يجوز استخدام العلاج الروسي الا بعد اعتماده من قبل الصحة العالمية

المستقلة … علق عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، الاثنين، على استخدام العراق العلاج الروسي ” أفيفافير” دون اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية .

وقال العميري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “شراء العلاج الروسي الخاص بفيروس كورونا ينبغي أن يكون معتمدا رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف أن “الكثير من العلاجات العالمية التي تعاقدت الوزارة سابقا على شرائها لم تجني ثمارها ، وأشار إلى أن هناك توجه حكومي على شراء العلاج الروسي ” أفيفافير” على أن يكون معتمدا لدى منظمة الصحة العالمية حتى نجنب العراقيين اي مخاطر مستقبلية”.

وكان وزير الصحة، حسن التميمي أكد في وقت سابق، أن العلاج الروسي “أفيفافير” ضد وباء “كوفيد-19” بدأ يصنّع في العراق وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل.