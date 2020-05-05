نائب كردي يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي

( المستقلة)… قدم النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ميران محمد طلبا رسميا للاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي.

وقال محمد في بيان رسمي انه بعد تسلمه منصبا حزبيا في الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي، مستدركا القول “لكن سواء كنت في المجلس او في الحزب فإنني مسؤول عن اصوات 56 الف شخص منحوني الثقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2018”.

ونوه الى ان “تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس يأتي ضمن اطار الالتزام بمبادئ منع تعدد المناصب”.