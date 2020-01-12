نائب كردي يطالب عبد المهدي لـ مغادرة منصبه بأسرع وقت ممكن

المستقلة … طالب النائب هوشيار عبدالله، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى مغادرة منصبه بأسرع وقت ممكن، فيما ابدى استغرابه من عدم قيام عبد المهدي بتقديم التعازي باستشهاد الإعلاميين احمد عبدالصمد وصفاء غالي.

وقال عبد الله في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم يقدم أية تعزية ولو بتغريدة او سطر واحد باستشهاد الإعلاميين احمد عبدالصمد وصفاء غالي، والشيء المؤسف أن الكثير من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يفسرون صمته تجاه الشهداء سواء كانوا اعلاميين أو متظاهرين بأنه يشعر بالإحراج لأنه يخجل من توجيه انتقاد الى القتلة، مثلاً لايستطيع أن يقول في برقية التعزية (الخزي والعار للقتلة)، في حين بعض التفسيرات من الشارع الغاضب تتهمه بأنه يستهين بدماء الشهداء أو أنه لايكترث ولا يبالي إذا مات الكثير من العراقيين برصاص (المسلحين)”.

واضاف ان “عبدالمهدي بعد تقدیم استقالتە يبدو أنه لايكترث لما يحصل من جرائم خطف وقتل وانتهاکات، في حين كان قبل الاستقالة – علی الاقل – یدین بعض الجرائم ويصدر بیانات استنكار “، موضحا ان “بقاءە في منصبه – عدا مخالفتە الدستوریة – جعله في خانة غير المكترثين لهذه الجرائم التي تطال الاعلاميين والناشطين والمتظاهرين والمواطنين البسطاء، وبالتالي يجب ان يغادر منصبه بأسرع وقت ممكن، ولايوجد قلق من كيفية إدارة الدولة (بشكلها الحالي)”.

وتابع ان “الذي يدير الدولة بشكل فعلي حالياً هو (الدولة العميقة)، في حين كان عبد المهدي يديرها بشكل ظاهري فقط “.