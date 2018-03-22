نائب كردي يدعو باعادة النظر بالعلاقات مع تركيا بعد قصف قرى في اربيل

(المستقلة)..ادان النائب عن التحالف الكوردستاني سيروان عبدالله سيريني “بشدة ” الاعتداءات التركية المستمرة على الاراضي العراقية في أقليم كوردستان والتي كان اخرها صباح اليوم الخميس ٢٠١٨/٣/٢٢حيث قامت الطائرات التركية بقصف المدنيين في عدد من القرى التابعة لقضاء چومان بمحافظة اربيل وراح ضحيتها اربع شهداء من المدنيين الأبرياء .

ودعا سيريني الى إعادة النظر بالعلاقات العراقية مع تركيا وإستدعاءالسفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج الى مجلس الأمن ضد هذه الأعتداءات المستمرة ، بعد ان “فشلت” الجهود الدبلوماسية بوزارة الخارجية في وقف هذه الاعتداءات والتي كان اخرها زيارة وكيل وزير الخارجية التركي الى بغداد الذي “لم يعبأ نهائيا بتصريحات وزير الخارجية العراقي”.

كما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الأعتداءات واتخاذ موقف صارم ضد هذه الاعتداءات المتكررة على ارض وسماء العراق.

واعرب سيريني عن استغرابه من “سكوت” الحكومة الاتحادية عن هذا الخروقات القانونية والانتهاكات لسيادة الدولة العراقية.

كما دعا ايضا وزارة الخارجية ان تتحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات وتعويض المتضررين و اعتبار الضحايا شهداء وارسال وفد حكومي اتحادي لتفقد الاوضاع في هذه المناطق