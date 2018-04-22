نائب كردي : كركوك تتعرض لمؤامرة خطيرة تقف خلفها أجندات خارجية

(المستقلة)… اعتبر رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ريبوار طه الأحد ان هناك “مؤامرة خطيرة” تتعرض لها محافظة كركوك تقف خلفها أجندات خارجية، فيما اشار الى ان الكرد سيشاركون بقوة في هذه الانتخابات.

‎وقال طه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مكتب البرلمان في كركوك إن “على الجميع إدراك حجم المؤامرة التي تتعرض لها كركوك ودور الأجندات الخارجية فيها”، لافتا الى ان “مستقبل شعبنا في كركوك يواجه خطراً كبيراً وحان الوقت لرص صفوف”.

ودعا طه جميع القوائم الكردية إلى “التوحد معاً، وأثق بأنه سيكون لأهالي كركوك كلمتهم في الانتخابات المقبلة”، مبيناً ان “الكرد يؤمنون بالشراكة الحقيقية بين مكونات كركوك، ونحن بحاجة إلى إدارة مشتركة في المحافظة”.

‎وأضاف أن “هناك من يعتقد أن الكرد مهزومون لكن مثل هذه التصريحات هي مزايدات ودعايات غير مجدية”، لافتا الى ان “هناك ممارسات خطيرة لطمس الهوية الكردية في كركوك”.

‎وأوضح طه ان “الجميع يشهد بما انجزته قوات البيشمركة لحماية كركوك من تنظيم داعش الإرهابي، وقد استطاعت كسب ثقة المواطنين”، لافتا إلى أن “البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية في العراق بموجب الدستور، لكن هناك من يتجاهل ذلك” ، مؤكدا أن “الانتخابات المقبلة مهمة، والكرد سيشاركون بقوة فيها لانتخاب من سيمثلهم في البرلمان”. (النهاية)