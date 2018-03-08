نائب كردي : رئيس الجمهورية لن يصادق على قانون الموازنة

(المستقلة)… أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد القادر محمد أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لن يصوت على قانون الموازنة في حال تضمن القانون مخالفات قانونية أو دستورية .

وقال محمد في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) اليوم الخميس إن “رئيس الجمهورية لا يتدخل بالقضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية كطرف نزاع أو خصومة، خاصة ما يتعلق منها بالقوانين التي تشرع في البرلمان وعليها خلافات أو تعارض مع حكومة الإقليم”.

وأضاف أن “نظرة رئيس الجمهورية للقوانين المشرعة تكون بنظرة عراقية بحتة وفق رؤية قانونية بعيدة كل البعد عن الانحياز لطرف دون آخر، بالتالي فلا نعتقد أن وجود اعتراضات من الإقليم على جوهر الموازنة سيجعل رئاسة الجمهورية تطعن بالقانون أو ترفض المصادقة عليه”.

وأشار محمد إلى أن “رئيس الجمهورية سيدرس الموازنة كأي قانون آخر يصل إلى الرئاسة من النواحي القانونية، وفي حال وجود مخالفات قانونية أو دستورية عليه فلن يتم المصادقة عليه ويعمل على معالجته كي لا تتفاقم الخلافات”. (النهاية)