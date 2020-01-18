نائب كردي : حكومة بغداد تتعمد السكوت على ملف فساد النفط في الاقليم

المستقلة /- اتهم النائب هوشيار عبد الله ، الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بالسكوت على عمليات الفساد بمجال النفط في بغداد وأربيل.

وقال عبد الله في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “الحكومة المركزية في بغداد تتعمد السكوت على الفساد الذي يجري في إقليم كردستان خاصة في مجال النفط”، مشيرا الى أن “الفساد في حكومة الإقليم وفي الحكومة المركزية متفق عليه من الطرفين”.

وأضاف، أن “العلاقات التاريخية للاحزاب السياسية الحاكمة في الاقليم مع ساسة الحكومة المركزية وراء سكوت جميع الأطراف على الخروقات المالية في ملفي الإيرادات والنفط”.

والاسبوع الماضي خاطب رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي، وزارة المالية بإيقاف مستحقات كردستان بسبب “امتناع” الإقليم عن تحويل الإيرادات المترتبة بذمته إلى خزينة الدولة.