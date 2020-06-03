نائب : قانون الخدمة الاتحادي ممنوع من الاقرار بإرادة سياسية

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. كشف النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الاربعاء، إن “إقرار قانون الخدمة الاتحادي ممنوع بإرادة سياسية “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “هناك إصرار من قبل النواب على كسر النصاب وعدم عقد جلسة البرلمان  اليوم ،  اذا لم يتضمن قضية المتقاعدين قسرا ،  ومصير ٢٦١ الف عائلة ، دون ذكر تفاصيل قضية تلك العوائل “.

ودعا الى “عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من أجل تغطية العجز في الموازنة العامة “.

من جانب أخر  ، أكد الموسوي إن “الحكومة المركزية  اغلقت منافذ الوسط والجنوب الحدودية  ، وفتحت منافذ الإقليم  “.

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