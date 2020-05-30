نائب : فتح باب لابتزاز الفلاحين باستلام الحنطة خارج الخطة الزراعية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، عن “فتح باب المساومات والابتزاز لاستلام محصول الحنطة للفلاحين خارج الخطة الزراعية لهذا العام “.

وقال الموسوي في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم السبت ، إنه “التقى مجموعة من المزارعين والفلاحين لمحصول الحنطة خارج الخطة الزراعية التسويقية ، بسبب تأخر المخاطبات الرسمية ، من قبل رئاسة الوزراء و وزارتي الزراعة والتجارة للمباشرة باستلام الحنطة المزروعة ، والتي فتحت الباب أمام مساومات وابتزاز الفلاحين “.

وأوضح إن “31 الف طن هو نتاج محصول الحنطة خارج الخطة الزراعية في المحافظة “.

وأشار الى إنه “من خلال أتصال بمدير الزراعة رزاق الطائي تبين أن ، المديرية قامت بإعداد قوائم تفصيلية بكمية الحاصل تم رفعها الى وزارة الزراعة ، ليتم تحويلها لاحقا الى وزارة التجارة ، والتي بدورها ستوعز إلى فروع المحافظات ، لتباشر لاستلام الحنطة المنتجة خارج الخطة التسويقية بعد اتمام الاجراءات القانونية بصددها “.

يذكر ان مكتب رئيس الوزراء قد وجه سابقا كتابا رسميا الى وزارة التجارة من اجل استلام محصول الحنطة المزروع خارج الخطة الزراعية للموسم التسويقي 2020.