نائب عن سائرون: لن نرضخ لاختيار شخصية متحزبة لرئاسة الحكومة المقبلة

(المستقلة) … أكد النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي، الأثنين، أن تحالفه لن يرضخ لاختيار شخصية متحزبة لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا الى حرص تحالفه على اختيار شخصية مستقلة للمنصب بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وقال الجحيشي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم 24 أيلول 2018 إن تحالف سائرون يرفض وبشدة قبول اي رئيس وزراء من داخل الاحزاب السياسية ولن يسمح او يرضخ لذلك، مؤكدا أن سائرون حريصة على اختيار شخصية مستقلة بعيدة كل البعد عن الانتماء الحزبي والسياسي”.

وأضاف أن “من ثوابت سائرون الذهاب نحو اختيار شخصية لرئاسة الوزراء بعيدة عن الأحزاب السياسية وتتمتع بمواصفات المرجعية الدينية”، مشيرا إلى أن “الشارع العراقي يتطلع إلى اختيار رئيس وزراء مستقل يلبي طموح ورغبات أبناء الشعب العراقي”.