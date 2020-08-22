نائب عن تحالف الفتح : زيارة الكاظمي إلى واشنطن لم تحقق الاهداف وسوف نقوم بأستجوابه

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، اليوم السبت، أن نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، ستدفع البرلمان لاستجوابه.

وقال عليوي، في تصريح صحفي إن “نتائج زيارة واشنطن لم تحقق الأهداف الوطنية المطلوبة من الكاظمي، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج القوات الأميركية المحتلة، ما سيدفع البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء لعدم تطبيقه قرار البرلمان الذي صوّت عليه مطلع العام الحالي بإخراج القوات الأميركية من البلاد، والذي يعد قراراً ملزماً تطبيقه”.

وأضاف “سيدفع بقاء القوات الأميركية في العراق فترة طويلة، إلى تصعيد العمل العسكري من قبل بعض الفصائل ضدها، خصوصاً أن الوجود الأميركي يعتبر احتلالاً”، محمّلاً رئيس الوزراء “مسؤولية أي تصعيد في المشهد الأمني”.