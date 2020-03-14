نائب عن بدر : هناك مخطط للانقلاب على شيعة السلطة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال النائب عن كتلة بدر حامد الموسوي، إن “الامريكان بدأوا بتنفيذ مشروعهم في استهداف الوسط والجنوب الشيعي وادخاله في فوضى وصراع جديد بين اقطاب السلطة الشيعية الذي اضعف الدولة وحول وزاراتها الى دكاكين للسرقة الحزبية” منوها الى أن هناك “مخطط انقلاب وشيك على شيعة السلطة وبمباركة قوى سياسية ودول اقليمية “.

واوضح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت: إن “هذا الانقلاب سيعمل على تغيير معادلة الحكم الحالي ،وما “حصل ليلة الجمعة ، من استهدافات لمواقع وبنى تحتية مدنية ومقرات فصائل الحشد الشعبي في جرف الصخر، وبابل، ومطار كربلاء المدني الذي هو قيد الإنشاء، كان متوقعا، ومدانا في نفس الوقت “.

واشار الى أن الأمريكان “الذين يدعون انهم يردون على استهداف لم يستطيعوا إثبات مصدره لمعسكراتهم غير الشرعية عازمون على جر فصائل المقاومة والحشد الشعبي الى حرب استنزاف واستهداف مستمر ، وصراع مقابل ومتقابل وادخال البلد في دوامة العنف الدامي الذي سيكون الخاسر الاكبر فيه هو العراق شعباً ووطن العراق وحده فقط لا غير “.

وطالب الموسوي جميع “فصائل المقاومة الى التوحد ، والتنسيق فيما بينهم ، والاتفاق على ضرورة تجنب الانجرار الى المخطط الامريكي الى حرب مباشرة مدمرة “.

وناشد المكون السياسي الشيعي قادة ومسؤولين بـــ” الكف عن الصراع ونبذ النزاع في هذا الظرف الدقيق الحساس الخطير “.