نائب عن الفضيلة : الزرفي قليل الشعور بالمسؤولية ويعمل على تسويف الوقت ولن يمر

( المستقلة)… اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين العقابي أن تكليف عدنان الزرفي لن يمضي، فيما أكد أنهيعمل على تسويف الوقت.

وقال العقابي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “الزرفي في تكليفه اتبع طريقا هو الاعتماد على رئيسالجمهورية وعلى فريق سياسي معين داعم في تكليفه لتشكيل الكابينة الوزارية“.

وأضاف أن “هذا الامر سوف يؤدي الى نتيجة استهلاكية واستنزاف الوقت والبلد يمر بوضع حرج وحساس جدا“.

وأشار العقابي، إلى أن “هناك مفارقة بين علاوي والزرفي لان تكليف علاوي كان واسع المدى ومساحة الدعم والتأييد واسع ورغم ان الجلسة الاستثنائية لم يحضرها ثلث اعضاء البرلمان والثلث الاخر كان حضور مجاملة“.

وأكد العقابي أنه “من منطلق التكليف ان الزرفي مدرك ان هذا التكليف لن يمضي ويعمل على تسويف الوقت او قلة الشعور بالمسؤولية “.

وتابع أن “هناك استهانة وخطورة بوضع العراق وبعض الاطراف بعيدة عن معاناة المواطن العراقي“، موضحاً ان“تصرف رئيس الجمهورية لا يمت بصلة الى روح الدستور ولا الى بناء دولة مؤسسات“.( النهاية)