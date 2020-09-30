نائب عن الفتح: لا يمكن بقاء الدولة مع وجود المليشيات

نائب عن الفتح: لا يمكن بقاء الدولة مع وجود المليشيات

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، مساء الاربعاء، عدم إمكانية بقاء الدولة مع وجود المليشيات، مبينا إن كتلة الفتح مع هيبة الدولة .

وقال الموسوي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “البلد لن يكون آمن ومتطور بوجود قوات خارج إطار الدولة “.

وأوضح إن “كتلة الفتح عملت جاهدة في حكومة العبادي أن يكون الحشد الشعبي ضمن مسؤولية وسيطرة القائد العام للقوات المسلحة “، وتمكنا من الخروج ” بقانون ( 40 ) والآن يتهموننا بين قوسين ضد هيبة الدولة “.