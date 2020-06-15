نائب عن الفتح : سيادة العراق خط أحمر ولا بديل عن اجلاء الامريكان

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شدد عضو كتلة الفتح النائب حامد الموسوي على إن “سيادة العراق خط احمر ، وعلى المفاوض العراقي أن يكون وطنيا وقاطعا في مسالة السيادة ، وأن بقاء الامريكان سيبقى سببا مباشرا لظهور داعش “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) لا “حل بديل مع الامريكان ألا بإجلائهم من العراق ، وأن المقاومة الوطنية وقواها الشعبية التي رفضت بالأمس القريب و أجبرتهم على الانسحاب عام ٢٠١١ هي نفسها قادرة على أداء هذا الواجب الوطني و بأضعاف مضاعفة “.

وأوضح إن “العراق وأرضه لن يكون لتصفية الحسابات مع الجمهورية الإسلامية في إيران ،وأي دولة أخرى من دول الجوار الإقليمي “.

وأضاف إن “جلاء القوات الامريكية هو بوابة استقرار العراق وازدهار المنطقة وهو في مصلحة جميع شعوب المنطقة “.

وتابع ونحن “كعراقيين كلنا ايمان بقدرات قواتنا الأمنية من جيش وشرطة وحشد وبيشمركة ، وتأكد لنا بأن التعويل على قوات التحالف سواء في التنسيق والتدريب لم يمنع من انهيار المنظومة العسكرية العراقية في عام ٢٠١٤ “.