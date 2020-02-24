نائب عن الفتح : المحافظات السنية والكردية خاصرة للابتزاز السياسي ودعم الإرهاب

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. هاجم النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الكتل السنية والكردية متهما المحافظات المحافظات الغربية والشمالية والاقليم بأنها خاصرة للابتزاز السياسي ودعم الإرهاب وتهريب النفط.

وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، مساء الاثنين ” 17 عاما والمافيات السياسية السنية والكردية والشيعية تنهب في الوزارات والدولة العراقية بأسم حقوق المكون ”

ووصف “التهديد السني والكردي بالانفصال والاقلمة” بأنه “ابتزاز للمحافظات الشيعية التي ضحت بخيرة قادتها وشبابها وثرواتها من اجل تحرير مناطقكم التي سلمت لعتاة الارض بمؤامرات “.

وأضاف إن ” موازنة عام ٢٠٢٠ بلغت ١٦٤ ترليون ، والعجز فيها بلغ ٤٨ ترليون ، وخلال بضع سنوات سينهار العراق اقتصاديا مع استمرار النهج التدميري لإدارة الدولة “.

وأشار الى إن “المحافظات الغربية والشمالية والاقليم تثقل هذه الموازنة إلى النصف ولا تعطي للدولة العراقية سنتا واحدا ، وبالمقابل تشكل خاصرة للابتزاز السياسي ودعم الإرهاب وتهريب النفط ومشتقاته ، فضلا عن ضرب المنتج المحلي وتهريب عملة صعبة من خلال ادخال نفايات الخارج دون ضوابط من ٧ منافذ ” ، منها “ثلاث غير رسمية تدار من قبل ما فيات حزبية “.