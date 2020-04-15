الفتح : الكاظمي يواجه عراقيل بتشكيل حكومته بسبب الشروط والمطالب التعجيزية من السنة والكورد

( المستقلة)…. قال تحالف الفتح برئاسة هادي العامري إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه الشروط والمطالب ذاتها التي دفعت المكلف الاسبق محمد توفيق علاوي إلى الانسحاب من تشكيل الحكومة.

وقال النائب عن الفتح حنين القدو في تصريح لل( المستقلة)… اليوم ، إن “القوى السياسية بعد ترحيبها بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعضها أصبحت تطلب من الكاظمي حقائب وزارية ومناصب تنفيذية في الحكومة المقبلة”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء المكلف أصبح يواجه بعض العراقيل نحو تشكيل حكومته، بسبب الشروط والمطالب التعجيزية التي وضعتها الكتل السنية والكوردية مقابل منح الثقة لحكومة الكاظمي”.

وتابع القدو، إلى أن “الشروط والمطالب التي وضعتها بعض الكتل السياسية مقابل منح الثقة لحكومة الكاظمي هي ذاتها التي دفعت المكلف الاسبق محمد توفيق علاوي للاعتذار والانسحاب من تشكيل الحكومة”.ِ( النهاية)