نائب عن الفتح :الامريكان يستهدفون المرجعية والزرفي لا موقف له

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال عضو تحالف الفتح محافظة كربلاء النائب حامد الموسوي ، إن ” الحديث عن الاستهداف الأميركي للمرجعية الدينية هو معلومة وليس تحليل، مبينا بأنه لا “يوجد موقف حقيقي لعدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة بشأن قضية السيادة” .

وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء الثلاثاء ، إن ” المرجعية وما ينتمي لها اصبح تحت مرمى النيران الأميركية “.

واتهم رئيس الجمهورية برهم صالح بالالتفاف على الدستور و”حنث باليمين “، مشيرا الى إن “الصدر لن يمنح صوته لمن يريد تعزيز التواجد الأميركي “.