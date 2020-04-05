نائب عن الحكمة :الزرفي سوف يمر بتشكيل الحكومة ولديه 170 صوتًا

( المستقلة)…. قال النائب عن كتلة الحكمة علي البديري بامتلاك رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي170 ‪ صوتا نيابيا وسوف يمر بتشكيل الحكومة .

وقال البديري لل( المستقلة) اليوم الأحد أن “الزرفي يمتلك ما يقارب 170 ‪ صوتًا لنواب من كتل سياسة مختلفة “.

وأشار البديري أن “البرلمان سيمنح الثقة للزرفي في حال انعقاد الجلسة بوقتها المحدد”.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب وصول كتاب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إلى مبنى البرلمان آل يوم الأحد تتضمن طلباً لتحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومته من عدمه.

وقالت مقرره المجلس أن “هيئة رئاسة مجلس النواب ستقوم خلال الساعات المقبلة بتحديد موعد لانعقاد الجلسة منح الثقة لحكومة الزرفي، ومن بعدها ستقوم بدعوة أعضاء البرلمان بشأن الحضور إلى المجلس والتصويت على منح الثقة من عدمه”. ( النهاية)