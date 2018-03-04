نائب كردي : أجندات دولية ومؤامرات أقصت الكرد عن إقرار الموازنة

(المستقلة) … قالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ان “مؤامرات وأجندات دولية” أسهمت في استبعاد الكرد عن جلسة البرلمان أمس في إقرار الموازنة المالية لعام 2018 .

وذكرت شيخ دلير في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاحد ، ان “موازنة هذا العام تعد الأولى التي اتفق عليها المكونات الموجودة في مجلس النواب ضد الكرد رغم اختلافها على مدى 14 عاما” بحسب قولها.

وأشارت الى ان هذه المكونات “كانت نائمة طوال تلك السنوات وتذكرت بعد ذلك ان استحقاق الكرد هو 12.36%، ويجب ان تكون بديلاً عن حصتهم المقررة بـ17 بالمئة منذ ٢٠٠٣ حتى قبل إقرار موازنة هذا العام”.

وبينت دلير ان “ما حصل لا يمكن وصفه الا بالمؤامرة، وتدخل أجندات دولية في اقرار الموازنة بعيداً عن الكرد الذين كان لهم دور كبير في مؤتمرات المعارضة وتحرير العراق من الطغمة الفاسدة التي جثمت على صدر العراق طوال 35 عاماً، ليتم خلال هذه المرحلة حرمانهم من استحقاقاتهم”.

ونوهت الى “وجود كذبة كبيرة عنوانها إستحقاق المحافظات المنتجة للنفط، والتي سيستفيد منها كالعادة السياسيين دون ان تصرف لتنمية الخدمات او تقليل التلوث الذي تعاني منه او توفير الادوية السرطانية للمصابين بها في تلك المحافظات”.

وأشارت الى ان “اللجنة المالية في مجلس النواب ارتأت تدوير المبالغ التي كانت توزع على النازحين الى محافظاتهم دون اي التفات الى زيادة حصة الاقليم الذي استضاف سكان تلك المناطق التي احتلت من قبل داعش على مدى 3 سنوات في حين كان سياسييهم يقيمون خارج العراق دون الالتفات الى من اوصلهم لتبوأ تلك المناصب”. (النهاية)