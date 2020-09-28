نائب عراقي يعرب عن تشاؤمه من الربط الكهربائي العراقي الأردني

المستقلة /سرى جياد/ اعرب عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب المهندس صادق السليطي عن تشاؤمه بالحلول ذات الطابع الإعلامي حول الربط الكهربائي العراقي الأردني.

وقال السليطي في بيان له تلقته المستقلة اننا لا ننكر أهمية الربط الكهربائي بين العراق والأردن ولكننا نرى ان الأهداف سياسية اكثر منها فنية كون الطاقة التي سيتم تجهيزها بعد سنتين من الان تقدر ب (150 ميكاواط ) كحد اعلى لمدة ثلاث سنوات .

واضاف ان العراق سيتحمل كلف شراء الطاقة و تشييد الخط الناقل داخل الأراضي العراقية بواقع ١٨٠ كم من اصل الخط الذي قد يصل ل ٣٠٠ كم داخل أراضي البلدين وللربط مع مصر مستقبلاً .

وأعرب عن عدم تفؤله بتلك الحلول ذات الطابع الاعلامي علماً ان هذه الطاقة التي سيتم شرائها لا تسد حاجة ابسط المدن العراقية فنجد ان مدينة الرفاعي ذات ١٦٠ الف نسمة تحتاج لطاقة تقدر ب ١٥٠ ميكا واط .

وكان الأولى بالحكومة التركيز على رفع الانتاج الوطني عبر اجراء الصيانات اللازمة لوحدات الانتاج و اكمال نصب الوحدات المركبة للمحطات الغازية واكمال وحدات الانتاج الغير منصوبة واكمال خطوط نقل الطاقة بين المحطات وحل الاختناقات لضمان رفع ساعات التجهيز خلال السنوات المقبلة .

وأعرب عن أمله بان تكون الحكومة واضحة وصريحة مع المواطنين وتعلن خططها وما ستحققه من زيادة بساعات التجهيز للصيف المقبل والسنوات المقبلة .