نائب عراقي مصاب بكورونا يحمل “درجال” مسؤولية وفاة احمد راضي ويحشد لإقالته

(المستقلة)… حمل النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي يوم الخميس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مسؤولية وفاة النجم الكروي العراقي السابق الكابتن احمد راضي.

وقال المحلاوي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتحمل المسؤولية الكبرى في وفاة الكابتن احمد راضي بسبب اهمال متابعته،اذ كان يفترض عليه وهو زميل له وشخصية رياضية وطنية وعالمية كبيرة ان يكون ملازما له هو او فريق من الوزارة في اعلى المستويات للضغط على وزارة الصحة لتوفير العناية الكافية له وعلى مدار٢٤ ساعة لقد قدم الكثير للبلد ويستحق ان يقدم له الكثير واقل شيء عناية صحية مميزة عرفان له بذلك التي لم تعطى له”.

واستدرك القول انه للاسف الشديد كان وزير الشباب مقصر في ذلك تقصيرا واضحا ،مما يستحق معاقبته على ذلك واقل عقوبة له اقالته وساعمل على تحشيد الجهود النيابية والوطنية لاقالته في اقرب جلسة مقبلة كونه لايستحق المنصب وسبب خيبة امل لنا ولجميع العراقيين ولعل المنصب غره وكما يقول العالم الاجتماعي لوبون (السلطة نشوة تعبث بالرؤوس)”.

وطالب المحلاوي “بتشكيل لجنة تحقيقة نيابية وبالسرعة العاجلة لمعرفة ملابسات وفاة راضي كون هناك شك في الاسباب الحقيقية لموته ومحاسبة الجهة المقصرة واطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على ذلك خاصة انه شخصية رياضية عالمية وسبب موته الم وحزن لمئات الملايين من محبيه في مختلف دول العالم وهو ماشاهده الجميع في وسائل الاعلام”.

وتابع ” انا ارقد في العناية المركزة في مستشفى الامير حمزة في العاصمة الاردنية(عمان) لاصابتي بجائحة كورونا واحظى بعناية مميزة في المملكة اثارت اعجابي وشكري ينعدم وجودها في العراق بسبب الفاشلون في السلطة والالم يعصر قلبي وروحي على فقيد الوطن والانسانية حيث منعني تلك الايام من كشف موقفي سوء حالتي الصحية”.

وجدد المحاوي “موقفه بان الاسلام السياسي في العراق هو من يتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية لايصال البلد الى حافة الهاوية لفشلهم في ادارة البلد “.(النهاية)