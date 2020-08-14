نائب : ضباط يستغلون مناصبهم للاستيلاء على الاراضي في الموصل

المستقلة /- اكد عضو البرلمان عن محافظة نينوى نايف الشمري عن وجود حالات استغلال المناصب الأمنية في نينوى من قبل بعض الضباط من أجل الاستيلاء على الأراضي داخل مدينة الموصل، على الرغم من أنهم من خارج المحافظة.

وقال الشمري في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ، إن “ضباطا لم يشتركوا بمعارك تحرير نينوى وهم في الأصل من محافظات أخرى، بدأوا بالاستحواذ على أراضي تعود للدولة، مستخدمين أساليب الترهيب والتهديد تجاه الموظفين للسكوت عن سرقاتهم”، مؤكدا أن ” بعض الضباط قاموا بتهديد المختارين وموظفي البلدية من أجل تمرير معاملات حصولهم على أراضي سكنية داخل مركز مدينة الموصل”، .

ودعا الشمري رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية إلى ” التدخل العاجل من أجل وقف تلك الممارسات ومنع هؤلاء الضباط من تهديد الأهالي والموظفين بتهم داعش مقابل الاستيلاء على الأراضي السكنية في نينوى”.